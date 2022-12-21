Стало известно, какое объявление сделает путин на совещании минобороны рф

Путин сегодня в среду поставит военные цели на 2023 год.

Ожидается, что глава рф владимир путин* поставит свои военные цели на 2023 год на совещании сегодня в среду, сообщают в кремле.

Кроме того, на совещании с представителями минобороны прозвучит программное сообщение министра обороны сергея шойгу.

На прошлой неделе шойгу посетил войска, участвующие в так называемой «специальной военной операции» в Украине, после того как министерство обороны объявило о формировании «фронтовой творческой бригады», включающей вокалистов и музыкантов, для поднятия боевого духа.

В ведомстве заявили, что шойгу «облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции», добавив, что он общался с передовыми войсками. Однако, не понятно, где именно.

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