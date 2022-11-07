Зеленский позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах

Ранее украинский лидер заявил, что у Израиля и Украины «есть общие ценности и проблемы».

Состоялась телефонная беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Украинский лидер позвонил Нетаниягу в понедельник, 7 ноября, чтобы поздравить его с победой на выборах на прошлой неделе.

Помимо этого, Зеленский прокомментировал в Twitter итоги выборов в Израиле ещё на прошлой неделе:

«Поздравляем Биньямина Нетанияу с победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. У Украины и Израиля есть общие ценности и проблемы, которые теперь нуждаются в эффективном сотрудничестве. Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством во благо Украины и Израиль»

Зеленский стал не единственным политиком в последнее время, который поздравил Нетаниягу с победой. Так, сегодня, 7 ноября, по этой же теме состоялась телефонная беседа между лидером «Ликуда» и президентом США Джо Байденом.

По словам американских официальных лиц, разговор задержался не потому, что администрация хотела донести к новому лидеру Израиля какое-то послание. Утверждается, что Байден был очень занят промежуточными выборами в Конгресс и Сенат.

Эту беседу уже прокомментировал посол США в Израиле Том Нейдес и сказал, что она была «теплой» и «отличной». Он добавил, что связь между Иерусалимом и Вашингтоном является «неразрывной».

Также «Курсор» сообщал, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Нетаниягу с возвращением к власти в Израиле.