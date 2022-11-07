Посол США о разговоре Нетаниягу и Байдена: Связь между нами неразрывна

Посол США в Израиле Том Нейдес прокомментировал беседу, которая состоялась между президентом США Джо Байденом и избранным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Президент позвонил Биньямину Нетаниягу. Это был теплый телефонный звонок, отличный разговор. Связь между нами неразрывна», – поделился Найдс.

Ранее мы рассказывали, что Байден позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Эту беседу согласовали в течение дня после того, как израильской стороне пообещали, что Байден свяжется с Нетаниягу в минувшие выходные.

По словам американских официальных лиц, задержка разговора произошла не из-за попытки администрации донести сообщение до Нетаниягу, а из-за того, что Байден очень занят промежуточными выборами в Конгресс и Сенат. Однако, также есть мнение, что президент СШа отнесся к новому лидеру Израиля с пренебрежением, о чем читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Илон Маск обратился к «независимо мыслящим избирателям» и призвал их голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США. По его мнению, «разделение власти сдерживает крайности обеих партий», а потому он считает, что Конгресс должен быть республиканским, если президентство является демократическим.

Помимо этого, недавно у Нетаниягу прокомментировали встречу с Бен-Гвиром. Там сказали, что беседа получилась превосходной и в ее рамках решили «быстро действовать» ради создания правого правительства.