Зеленский призвал к «решительному глобальному ответу» на ракетный удар по Краматорску

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к «решительным глобальным ответным действиям» в пятницу после того, как в результате ракетного удара погибли 52 человека на вокзале, где собрались мирные жители, чтобы спастись от российского наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «решительного глобального ответа» на смертоносный ракетный удар, в результате которого погибло более 50 человек на вокзале в Краматорске. Некоторые мировые лидеры осудили нападение, а президент США Джо Байден обвинил россию* в причастности к «ужасным злодеяниям».

«Это еще одно военное преступление россии, за которое понесут ответственность все причастные», — заявил Зеленский в видеообращении.

«Мировые державы уже осудили нападение россии на Краматорск. Мы ожидаем решительного глобального ответа на это военное преступление», — продолжил он.

«Курсор» писал ранее, что в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску. По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.

Также мы ранее писали, что в Офисе президента Украины озвучили вероятность временного перемирия с рф. «Любое временное перемирие с москвой – отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это «Минск-3» например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии», — сказал он.