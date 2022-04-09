Зеленский призвал к «решительному глобальному ответу» на ракетный удар по Краматорску

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «решительного глобального ответа» на смертоносный ракетный удар, в результате которого погибло более 50 человек на вокзале в Краматорске. Некоторые мировые лидеры осудили нападение, а президент США Джо Байден обвинил россию* в причастности к «ужасным злодеяниям».
«Это еще одно военное преступление россии, за которое понесут ответственность все причастные», — заявил Зеленский в видеообращении.
«Мировые державы уже осудили нападение россии на Краматорск. Мы ожидаем решительного глобального ответа на это военное преступление», — продолжил он.
«Курсор» писал ранее, что в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску. По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.
Также мы ранее писали, что в Офисе президента Украины озвучили вероятность временного перемирия с рф. «Любое временное перемирие с москвой – отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это «Минск-3» например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии», — сказал он.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!