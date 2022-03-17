Речь Зеленского в Кнессете покажут на площади Габима в Тель-Авиве

15:38, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Новости СНГ
Зеленский, фото
Фото: скриншот из YouTube

Президент Украины уже в это воскресенье выступит перед Кнессетом через Zoom, и израильское правительство приняло решение показать это выступление в прямом эфире для всех желающих.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Кнессете, запланированное на вечер воскресенья, будет одновременно транслироваться на большом экране на площади Хабима в Тель-Авиве для просмотра израильской публикой.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил на прошлой неделе, что он предложил эту идею посольству Украины.

Выступление Зеленского перед израильскими законодателями призвано укрепить взаимоотношения между двумя странами, а также призвать Израиль поспособствовать окончанию войны.

Курсор ранее писал, что Зеленский официально выступит перед Кнессетом через Zoom. Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед израильским Кнессетом из Киева по видеосвязи в начале следующей недели, вероятно, в воскресенье.

Также мы ранее писали, что Польша призывает к вооруженной «миротворческой миссии НАТО для помощи Украине. Вице-премьер Польши заявляет, что НАТО должно сделать все для того, чтобы в Украине воцарил мир — по его мнению для этого недостаточно «невооруженной миссии».

 

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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