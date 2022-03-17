Речь Зеленского в Кнессете покажут на площади Габима в Тель-Авиве

Президент Украины уже в это воскресенье выступит перед Кнессетом через Zoom, и израильское правительство приняло решение показать это выступление в прямом эфире для всех желающих.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Кнессете, запланированное на вечер воскресенья, будет одновременно транслироваться на большом экране на площади Хабима в Тель-Авиве для просмотра израильской публикой.

ביום ראשון הקרוב, 20.3, בשעה 18:00 בכיכר הבימה בתל אביב, ייערך אירוע תמיכה המוני בעם האוקראיני תחת הכותרת ״ישראל עומדת לצד אוקראינה״. באירוע יוקרן למשתתפים הנאום של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי על גבי מסך ענק. בואו והביאו חברים וחברות! pic.twitter.com/lr2MQpJ3VJ — רונית ארנפרוינד (@roniternefroind) March 17, 2022

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил на прошлой неделе, что он предложил эту идею посольству Украины.

Выступление Зеленского перед израильскими законодателями призвано укрепить взаимоотношения между двумя странами, а также призвать Израиль поспособствовать окончанию войны.

Курсор ранее писал, что Зеленский официально выступит перед Кнессетом через Zoom. Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед израильским Кнессетом из Киева по видеосвязи в начале следующей недели, вероятно, в воскресенье.