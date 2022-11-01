Зеленский рассказал, какой вред нанесла россия энергетической инфраструктуре Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказал, какой урон нанесён его стране вследствие энергетического терроризма *рф.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Украинский лидер заявил, что Украина ранее присоединилась к европейской сети ENTSO-E и начала экспортировать электроэнергию в Европу, что может являться одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС. Однако, из-за ракетных ударов и атак беспилотникав-камикадзе Киев вынужденно приостановил этот процесс.

«Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», – сказал Зеленский.

По его словам, россия нанесла серьезные повреждения примерно 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность Украины. Зеленский подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию выполнить координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов Евросоюза.

Помимо этого, президент Украины призвал к усилению энергетических санкций против россии. В частности, речь идёт о введении ценовых ограничений на газ рф в дополнение к ценовым ограничениям на нефть. Также Зеленский утверждает о необходимости ограничения поставок российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках санкционного пакета.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с израильскими журналистами и рассказал, какой позиции ожидает от Израиля касаемо войны.

Также «Курсор» сообщал, что экс-президент россии пригрозил Украине ядерным оружием.

Помимо этого, по информации журналистов, путин хочет полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!