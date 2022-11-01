СМИ: путин хочет полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины

В преддверии зимы российский лидер активизирует террористические методы ведения войны и целенаправленно разрушает все, что дает украинцам тепло, свет в жилищах, возможность нормально жить.

В понедельник, 31 октября, путинская россия* нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины: было выпущено более 55 баллистических и 30 зенитных ракет, поражено 18 объектов в 10 областях.

Так, 80% территории Киева были лишены водоснабжения, 350 тысяч квартир остались без электроэнергии. Таким образом, эта атака стала едва ли не самой разрушительной для энергетической инфраструктуры Украины после 24 февраля, говорится в материале портала infodnes.sk.

Отмечается, что на фоне предстоящей зимы путин активизирует террористические методы ведения войны и целенаправленно разрушает все, что дает украинцам тепло, свет в жилищах, возможность нормально жить.

«Фактически можно говорить, что россия уже давно ведет против Украины войну инфраструктур, причем исключительно террористическими методами. Российская армия проявила себя как асимметрично слабая, мобилизация в россии провалилась и априори не изменит ситуацию на фронте, где российские войска застряли в позиционных боях накануне зимы», — пишет издание.

По мнению авторов материала, путин в отчаянии пытается побудить Украину к переговорам, однако его позиция лишена здравого смысла и будет означать перемирие перед следующим российским вторжением.

«Он начал понимать катастрофичность авантюры, в которую втянул россию после 24 февраля, и если не создаст тактическую паузу, россию ждет что-то вроде 1917 года, когда деморализованная, голодная армия выступила катализатором государственного переворота в российской империи», — говорится в статье.

Также, по словам авторов, путин понимает, что, несмотря на преобладающую преданность россиян его политическому курсу, эта война превратилась в фактический геноцид российских мужчин, и чтобы получить уступки за столом переговоров, он стремится нанести Украине наибольшие разрушения.

«Сегодня русская армия и российский государственный аппарат слабы как никогда после 1991 года. Россию можно остановить только силой, иначе ее агрессивная экспансия продолжится. Ракетные удары по Украине свидетельствуют о том, что у путина не осталось других рычагов влияния на ситуацию. Чтобы защитить небо от ударов россии, Украина очень нуждается в эффективных средствах ПВО, – это залог выживания украинцев и противодействие «миграционному коллапсу» в Европе», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, российские солдаты, которых отправили воевать в Украину, неоднократно жаловались на своих командиров и на то, что им передают неисправную технику.

Еще мы писали, что успехи Вооруженных сил Украины приводят российских оккупантов в ужас, о чем свидетельствуют очередные перехваченные разведкой разговоры россиян. Так, на очередной обнародованной записи солдат рф в истерике воет из-за своих провалов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!