Зеленский: Сегодня в бою погиб «человек-символ»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сегодня в бою под Бахмутом погиб украинский военнослужащий Дмитрий Коцюбайло, известный как «Да Винчи».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат», – заявил украинский лидер.

Уже с 2014 года, когда Коцюбайло было всего лишь 18 лет, он взял оружие в руки и начал защищать независимость Украины от *россии. Он является одним из самых молодых героев Украины, а также тем, «чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины».

Зеленский сказал, что украинские военные уже более 9 лет борются за будущее своей страны в жестоких боях. Он уточнил, что спокойная обстановка и относительная безопасность в тыловых городах является подвигом именно этих людей. Президент заявил, что Украина всегда будет помнить своих героев.

«67 бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!», – добавил Зеленский.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!