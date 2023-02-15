Зеленский встретится с Байденом – СМИ назвали страну, где это произойдет

Это возможно, если не произойдет «ничего экстраординарного».

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом в Польше.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

«Если ничего экстраординарного не произойдет, то вскоре президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом. Мы заканчиваем подготовку к нему», – утверждают источники DGP в украинских органах власти.

Скорее всего, это произойдет во время пребывания президента США Джо Байдена в Варшаве или Жешуве. Следующий визит Зеленского в Польшу носит официальный характер.

Польская сторона не комментирует сообщения о планируемом визите, ссылаясь на соображения безопасности. Однако, как утверждают источники DGP на украинской стороне, «дипломатическая инициатива» Зеленского может быть представлена ​​в Польше и на форуме ООН. Мирный план призван указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году.

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