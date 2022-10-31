Жителей Киева могут переселить в другие регионы: чем это обусловлено

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о том, как в Киевской области готовятся к сверхсложной зиме из-за террористических действия *россии.

Об этом сообщает Onet.

По словам Кулебы, сейчас Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом. Эксперты предпринимают меры, чтобы обеспечить теплом жителей Киевской области. В частности, в регионе во время холодов планируют открыть 754 пункта обогрева.

«Мы уже создали интерактивную карту, где люди могут быстро увидеть, где ближайший теплопункт. Там все желающие смогут запастись теплой одеждой и продуктами питания, зарядить мобильные телефоны и переждать кризисные моменты. Если мы понимаем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию невозможно решить быстро, есть план временной транспортировки людей в регионы, где ситуация более стабильная», – рассказал он.

Ранее мы рассказывали, что россия отправляет мобилизованных на фронт с оружием 1950-х годов.

Также «Курсор» сообщал, как у Зеленского заявили, что для россии уже нет места за столом переговоров с США.

Помимо этого, в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения.

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