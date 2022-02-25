Жителей украинского города Николаев призвали готовиться к бою с оккупантами

В украинском городе Николаеве начались бои. Сообщается, что русские предприняли попытку высадить в городе десант. Ранее местных жителей просили помогать с изготовлением коктейлей Молотова.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей города Николаев помочь с изготовлением коктейлей Молотова. Он заявил, что русские не хотят картинки того, что они воюют с мирным населением.

Он сказал, что жители города должны показать, что не хотят жить «не в Украине». Он призвал их помогать делать коктейли Молотова.

Ознакомиться с видео можно ниже:

Затем в СМИ стали появляться сообщения о том, что в Николаеве идет стрельба. Сообщается, что россияне попытались высадить в городе десант. Местные власти затем попросили мирных жителей не покидать дома.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области.

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