Жителей украинского города Николаев призвали готовиться к бою с оккупантами

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей города Николаев помочь с изготовлением коктейлей Молотова. Он заявил, что русские не хотят картинки того, что они воюют с мирным населением.
Он сказал, что жители города должны показать, что не хотят жить «не в Украине». Он призвал их помогать делать коктейли Молотова.
Ознакомиться с видео можно ниже:
Затем в СМИ стали появляться сообщения о том, что в Николаеве идет стрельба. Сообщается, что россияне попытались высадить в городе десант. Местные власти затем попросили мирных жителей не покидать дома.
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