Путин хочет договориться с украинскими военными

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новым видеообращением. В нем он решил заговорить с украинскими военными, которые уже два дня героически держат оборону в Украине.
Он заявил, что военные в Украине должны взять власть в свои руки. Путин считает, что с ними будет «легче договориться».
Примечательно, что глава Кремля также рассказал о страшных «нацистах», которые захватили власть в Киеве. Также теперешние власти Украины Путин назвал «наркоманами». Он сказал, что они используют женщин, детей и стариков в качестве «живого щита».
Ранее Курсор сообщал, что в Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.
Еще напомним, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области: россияне спасаются бегством.
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