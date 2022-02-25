Путин хочет договориться с украинскими военными

Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором обратился к украинским военным. Он заявил, что они должны власть в Украине в свои руки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новым видеообращением. В нем он решил заговорить с украинскими военными, которые уже два дня героически держат оборону в Украине.

Он заявил, что военные в Украине должны взять власть в свои руки. Путин считает, что с ними будет «легче договориться».

Примечательно, что глава Кремля также рассказал о страшных «нацистах», которые захватили власть в Киеве. Также теперешние власти Украины Путин назвал «наркоманами». Он сказал, что они используют женщин, детей и стариков в качестве «живого щита».

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