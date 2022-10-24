Жизнь в свинарнике: в сети показали быт мобилизованных на войну россиян

Оккупанты даже не пытаются убрать горы мусора вокруг себя, традиционно не пытаясь ничего изменить, чтобы хоть немного улучшить условия жизни.

Российские оккупанты, мобилизованные на войну в Украине, обитают в традиционных для себя свинарниках.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные Telegram-кагалом Оперативный ВСУ.

На кадрах видно, что оккупанты даже не пытаются убрать горы мусора вокруг себя, традиционно не пытаясь ничего изменить, чтобы хоть немного улучшить свой быт.

Как сообщал Курсор, украинские военные в ходе деоккупации населенных пунктов нашли «казарму» оккупантов рф, которую те обустроили прямо в свинарнике. Видео военных быстро облетело сеть и стало предметом обсуждения в соцсетях. Пользователи открыто смеются над так называемой «второй армией мира», кто-то пишет, что там им и место, а кто-то — жалеет свиней.

Это не первый случай, когда войска врага размещались непосредственно на фермах с домашними животными. Но в данном случае многое указывает на то, что прожили там военные достаточно долго. На территории свинарника были найдены бумажные пакеты из-под еды «армия россии», российская форма и куча мусора.

Ранее Курсор писал о том, что в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!