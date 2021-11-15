Журналист заявил об украинофобии со стороны бывших граждан, переехавших жить в Россию

По словам специального корреспондента украинского издания УНИАН в России Романа Цимбалюка, бывшие граждане Украины являются наиболее яростными украинофобами.

Цимбалюк подчеркнул, что после того, как бывшие граждане Украины успешно ассимилируются в России, они начинают проявлять нетерпимость и ненависть по отношению к государству, которое решились покинуть.

Об этом журналист заявил в эфире на YouTube-канале ISLND TV.

«Они когда-то родились в Украине, а потом под их председательством принимают решение о введении российской армии в Украину», – заявил Цимбалюк.

По его словам, именно родившиеся в Украине и переехавшие в последствии в Россию, сейчас занимаются разжиганием ненависти к бывшей родине.

В частности, Цимбалюк отметил, что ярким примером тому является российская чиновница Валентина Матвиенко.

Именно она председательствовала на заседании Совета Федерации, во время которого президенту РФ Владимиру Путину предоставили право ввести войска на территорию Украины.

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