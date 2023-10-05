Женщина, которую многие знают по культовому сериалу, записала эмоциональное видео.

Известная американо-британская актриса Джиллиан Андерсон решила призвать помочь детям из Украины, пострадавшим из-за полномасштабной войны с *россией.

Об этом сообщает War Child UK.

Звезда Голливуда, в свое время сыгравшая агента Скалли в сериале "Секретные материалы", записала видео и продемонстрировала шокирующие кадры после российских ракетных обстрелов. Так, в ролике показана украинская земля, разбитые жилые дома и дети в бомбоубежищах.

"Бомбы до сих пор падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они напуганы, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и задонатить всего пять фунтов", – заявила она.

По словам Андерсон, представители War Child посещают передовую и помогают пострадавшим от войны детям, предоставляю еду, одежду и неотложную психологическую помощь. Она рассказала, что многие маленькие украинцы лишились дорогих для себя домов, школ и людей, а также вынуждены жить в бомбоубежищах.

Звезда Голливуда утверждает, что попытки защитить детей в зоне боевых действий является опасной и трудной работой, которую невозможно вести без поддержки со стороны небезразличных людей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений War Child UK (@warchilduk)

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!