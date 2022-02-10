50% населения имеют врожденный иммунитет к Covid-19 — исследование

Исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, выявило некоторые удивительные результаты в отношении Covid-19, в том числе доказательства того, что гораздо больше людей имеют врожденный иммунитет к Covid-19, чем это часто предполагается.

В исследовании приняли участие 36 молодых здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет, у которых в анамнезе не было ни предшествующей инфекции Covid-19, ни вакцинации против Covid-19. Каждому из них сделали «интраназальную прививку» SARS-CoV-2 (то есть капали в нос), а затем поместили в карантин с постоянным мониторингом, включая регулярный ПЦР и тест на латеральный поток.

Исследование было опубликовано в Research Square.

После исключения двух участников испытания с положительным результатом на Covid-19 после первоначального скрининга результаты показали, что 18 добровольцев (53 процента) заразились, а 16 нет.

Вирусная нагрузка у инфицированных резко возросла, достигнув пика примерно через пять дней после прививки, от одного до трех дней после появления симптомов. Однако жизнеспособный вирус можно было извлечь из носа в течение 10 дней после прививки, а это означает, что до этого момента добровольцы все еще могли передавать вирус другим.

Ни один из 34 человек, завершивших исследование, серьезно не заболел, не было зарегистрировано никаких нежелательных явлений. У 12 человек развились временные проблемы со вкусом и обонянием.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что половина населения мира уже привита от COVID.

Также читайте о том, что почти треть израильтян вылечились от COVID-19. По данным министерства, 3 002 943 израильтянина из примерно 9,4 миллиона выздоровели от COVID-19. Более 1,65 миллиона человек заразились COVID-19 за первые семь недель с начала волны штамма Омикрон в Израиле.

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