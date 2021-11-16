Шарон Эльрой Прайс обвинили в том, что она работает на Pfizer

Одна из матерей считает, что Эльрой Прайс является «тайным сотрудником Pfizer» и заинтересована в вакцинации детей в Израиле.

Доктор Шарон Эльрой Прайс, участвовавшая в специальной дискуссии в Комитете здравоохранения по детской вакцинации, была обвинена одной из участниц, попросившей выступить в дискуссии через программу Zoom, в том, что она работает на компанию Pfizer.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Женщина, представившаяся членом родительского комитета, обрушилась на главу службы общественного здравоохранения. «Доктор Шэрон Эльрой Прайс не объективна, она — сотрудник компании Pfizer, которая производит вакцины».

Эльрой Прайс, в свою очередь, с презрением отреагировала на обвинения и сказала: «Это невероятно и это полная ложь».

Оратора прервала председатель комитета Идит Сильман, которая сказала: «Я не желаю слушать такие вещи. Я не позволю говорить, что доктор Шэрон Эльрой Прайс работает на компанию Pfizer. Есть пределы».

Курсор ранее писал, что высокопоставленный чиновник минздрава заявил, что никто не будет принуждать родителей вакцинировать детей. Глава Департамента общественного здравоохранения Шарон Эльрой Прайс сообщила, что принудительной вакцинации детей от COVID-19 не будет.

Стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы. Премьер-министр Нафтали Беннет, а также главы минтуризма и минздрава Ницан Горовиц Йоэль Развозов согласились разрешить вакцинированным Спутником V туристам въезжать в Израиль при условии прохождения серологического теста.

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