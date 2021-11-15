Стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы

Премьер-министр Нафтали Беннет, а также главы минтуризма и минздрава Ницан Горовиц Йоэль Развозов согласились разрешить вакцинированным Спутником V туристам въезжать в Израиль при условии прохождения серологического теста.

Решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в Израиле и успешного проведения кампании по введению населению бустерной дозы вакцины.

Об этом сообщают Детали.

В данный момент сотрудники министерств корректируют данные израильской и российской эпидемиологических систем, чтобы разрешить туристам, вакцинированным российским препаратом Спутник V свободно въезжать в Израиль.

Однако возникшие в связи с возобновлением въезда туристов в Израиль технические и юридические сложности заставили перенести дату разрешения на въезд российских туристов на 1 декабря.

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