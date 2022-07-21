Байден прокомментировал свое заражение коронавирусом

22:14, Сегодня
Коронавирус, Политика, Мировые новости
джо байден сша фото
Фото: facebook/joebiden

По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, 79-летний Байден, который полностью вакцинирован и дважды получил ревакцинацию, испытывает «очень легкие симптомы» и продолжит выполнять все свои обязанности.

Президент Джо Байден говорит, что у него «все отлично» после того, как Белый дом объявил, что он заразился вирусом COVID-19 и находится в изоляции с легкими симптомами.

«Друзья, у меня все отлично», — написал Байден в Твиттере под фотографией, на которой он сидит за своим столом, улыбается, а перед ним разложены смартфоны и документы. «Спасибо за вашу заботу. Продолжаю работать!»

Курсор ранее писал, что президент США Байден заразился коронавирусом. Джо Байден дал положительный результат на COVID-19, сообщил Белый дом в четверг. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «испытывает очень легкие симптомы».

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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