Байден прокомментировал свое заражение коронавирусом

Президент Джо Байден говорит, что у него «все отлично» после того, как Белый дом объявил, что он заразился вирусом COVID-19 и находится в изоляции с легкими симптомами.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022