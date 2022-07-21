Байден прокомментировал свое заражение коронавирусом

По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, 79-летний Байден, который полностью вакцинирован и дважды получил ревакцинацию, испытывает «очень легкие симптомы» и продолжит выполнять все свои обязанности.

Президент Джо Байден говорит, что у него «все отлично» после того, как Белый дом объявил, что он заразился вирусом COVID-19 и находится в изоляции с легкими симптомами.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today. Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

«Друзья, у меня все отлично», — написал Байден в Твиттере под фотографией, на которой он сидит за своим столом, улыбается, а перед ним разложены смартфоны и документы. «Спасибо за вашу заботу. Продолжаю работать!»

Курсор ранее писал, что президент США Байден заразился коронавирусом. Джо Байден дал положительный результат на COVID-19, сообщил Белый дом в четверг. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «испытывает очень легкие симптомы».

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.