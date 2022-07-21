Президент США Байден заразился коронавирусом

Джо Байден дал положительный результат на COVID-19, сообщил Белый дом в четверг. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «испытывает очень легкие симптомы».

Президент США Джо Байден сдал положительный анализ на COVID-19 и испытывает очень слабые симптомы, сообщил в четверг Белый дом.

Он продолжит выполнять свои обязанности на посту и начал принимать курс Пакловида, говорится в заявлении его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, близкие контакты, «включая любых членов Конгресса и любых представителей прессы, которые общались с президентом во время вчерашней поездки», будут проинформированы в четверг.

Интересно, что накануне с ним встречалась Елена Зеленская, жена президента Украины.

Ранее Курсор писал, что Салман Зарка рассказал, вернут ли в Израиле масочный режим. Несмотря на обнаружение нового подварианта COVID -19 BA2.75 в Израиле на этой неделе, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка предположил, что нынешняя волна коронавируса скоро пойдет на убыль.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».