Медики назвали категорию людей, которые переносят штамм Омикрон тяжелее всех

Японские ученые выяснили, что острая пневмония при штамме коронавируса Омикрон проявляется особенно часто у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно.

Медики из медицинского центра Фудзимино, Япония, выявили группу граждан, которые чаще других страдают от тяжелого течения штамма коронавируса Омикрон. Речь идет о пациентах в возрасте старше 60 лет.

Об этом сообщает издание Express.

Как рассказали эксперты, увеличение больных в этой возрастной группе фиксируется медиками в последние несколько недель. Больше половины из них были госпитализированы. Из них даже пришлось подключить к аппаратам ИВЛ.

Как рассказал директор медучреждения Акира Кано, чем старше человек, тем больше вероятность развития тяжелого течения коронавируса. Медик уверен, что заявления о смягчении штамма Омикрон на самом деле «преувеличены».

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказал об опасности Омикрона для детей.

Кроме того, мы писали, что ученые назвали необычные симптомы штамма Омикрон, которые остаются даже после выздоровления.

Еще напомним, что зафиксирован рост числа осложнений у детей, выздоровевших от Омикрона.

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