Четыре мифа про коронавирус: чему не стоит верить

На фоне растущей паники по поводу новой волны коронавирусной инфекции, которая уже охватила Китай, население все больше волнуется из-за непроверенной информации, а болезнь в это время обрастает новыми слухами и мифами.

Об этом сообщает newsyou.info.

Врачи призвали не верить этим четырем «фактам».

Есть вакцина. К сожалению, пока что вакцины от нового коронавируса нет. Несмотря на то, что несколько фармацевтических компаний занимаются ее разработкой, но ждать ее раньше чем через полтора года не стоит. Вакцина должна сначала пройти три фазы тестирования, прежде чем ее разрешат использовать для населения. Коронавирус передается через товары в супермаркете. Коронавирус передается воздушно-капельным путем, но даже если инфекция окажется на товаре или коробке, то за два-три дня он точно погибнет. Маска защищает от заражения. Это миф, маски нужны больным, чтобы предотвратить распространение болезни. В качестве профилактической меры куда эффективнее будет частое мытье рук. Комары передают вирус через кровь. По данным ВОЗ исследований и фактов, подтверждающих эту версию, нет.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ требует больше данных о Covid-19 из Китая. Всемирная организация здравоохранения призвала Китай предоставить больше данных о своей ситуации с COVID.

Уже сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Курсор также писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid.