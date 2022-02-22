Число умерших от COVID-19 в Израиле превысило 10 тысяч человек

Ранее было принято решение отменить ограничения на въезд иностранных граждан в Израиль со следующего месяца, положив конец двухлетним строгим ограничениям на въезд туристов.

В понедельник число умерших от коронавируса в Израиле достигло 10 000, спустя два года после того, как пандемия впервые охватила страну. С начала февраля от коронавируса умер 1 031 израильтянин.

20 февраля в Израиле было диагностировано 17 679 новых инфицированных пациентов. 772 пациента госпитализированы в тяжелом состоянии, из них 248 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Израиле насчитывается около 120 000 активных больных коронавирусом, состояние большинства из них определяется как «легкое» или «очень легкое».

Ранее Курсор сообщал, что симптомы Омикрона, на которые нужно обратить внимание.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врачи рассказали, с какой проблемой стали сталкиваться люди, перенесшие COVID-19. Сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. Это лихорадка, которая вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса.

Еще наш портал сообщал, что медики предупредили об опасности потерять слух из-за Омикрона. Проблемы со слухом – побочное последствие штамма коронавируса Омикрон, которое встречается у многих пациентов. Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил это тем, что вирус, который поражает носоглотку, попадает и в орган слуха.

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