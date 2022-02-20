Симптомы Омикрона, на которые нужно обратить внимание

Учитывая, что симптомы, связанные с первоначальным штаммом Covid-19 и его первыми вариантами, были так похожи на обычную простуду, в течение последнего года или около того было трудно сказать, означает ли появление головных болей и насморка, что вы заразились коронавирусом . или просто приступ обычного зимнего гриппа.

Ученые выделяют такие симптомы штамма Омикрон:

Головная боль

Она является одним из самых ранних симптомов и встречается чаще, чем классические симптомы кашля, лихорадки и потери обоняния.

Насморк

Насморк стал вторым наиболее часто встречающимся симптомом после головной боли.

Чихание

Исследования показывают, что чихание чаще, чем обычно, может быть признаком Covid у людей, которые были вакцинированы, хотя оно подчеркивает, что чихание гораздо чаще является признаком простуды или аллергии.

Больное горло

Многие люди с Covid жалуются на сильную боль в горле.

Потеря обоняния

Это по-прежнему является самым сильным симптомом Covid, независимо от возраста, пола или тяжести заболевания человека.

Постоянный кашель

Постоянный кашель, по общему мнению, является одним из трех основных симптомов Covid.

Напомним, что «Курсор» писал о том, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном.

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