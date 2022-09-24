COVID-19 повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Вашингтонский университет провел исследование, результаты которого указали на наличие повышенного риска будущих сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто выздоровел от коронавируса.

Ученые изучили медицинскую историю примерно 150 тысяч ветеранов США, которые часто исследуют из-за их качественной задокументированности. Они проанализировали уровень сердечно-сосудистых заболеваний у ветеранов, перенесших COVID-19, и тех, кто не был инфицирован вирусом (примерно 10 миллионов человек).

Об этом сообщает Nature Medicine.

Оказалось, что коронавирусная инфекция характеризуется длительными последствиями. От месяца до года после выздоровления у людей чаще фиксировался:

инсульт – на 52%;

сердечный приступ – на 63%;

сердечная недостаточность – на 72%.

Иначе говоря, в течение 365 дней на каждую тысячу человек с COVID-19 будет дополнительно фиксироваться 5 инсультов, 3 инфаркта и 12 случаев сердечной недостаточности. На этом проблемы не заканчиваются, потому что выздоровевший от коронавируса человек имеет повышенный риск образования серьезных тромбов в легких.

Эта статистика может показаться недостаточно значительной. Однако, учитывая в 600 миллионов заражений коронавирусом по всей планете, масштаб проблем огромен.

Помимо этого, ученых беспокоит тот факт, что повышенные риски возникновения ряда болезней встречаются как среди тех, кто имел тяжелую форму COVID-19, так и среди тех, кто болел легкой формой. У первой группы риски сердечно-сосудистых выше, но вторая тоже подвержена опасности. Указанные риски касаются не только тех, кто до коронавирусной инфекции имел проблемы с сердцем.

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