COVID-19 в Израиле: 39 015 новых случаев

В министерстве здравоохранения обновили статистку по коронавирусу в Израиле.

Около 39 015 израильтян сдали положительный тест на COVID-19 в пятницу. 14,02% всех анализов оказались положительными, заявило Министерство здравоохранения в субботу вечером.

Об этом пишет JPost.

В настоящее время 387 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 93 — на аппаратах искусственной вентиляции легких и 11 — на аппаратах ЭКМО.

Около 519 066 израильтян получили четвертую вакцину COVID-19 по состоянию на субботу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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