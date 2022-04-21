COVID-19 в Израиле: 4 054 новых случаев

Минздрав опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19. 10,658 человек скончались с начала распространения эпидемии в Израиле.

В среду 4 054 израильтян сдали положительные анализы на COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения в обновленной информации. Было сдано 52 109 тестов на коронавирус.

На сегодняшний день 221 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 76 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным минздрава на сегодняшний день 797,745 человек вакцинированы четвертой дозой, 4,484,101 человек вакцинированы третьей дозой, 6,133,631 человек вакцинированы второй дозой и 6,705,759 человек вакцинированы первой дозой.

Ранее редакция Курсора сообщала, что число случаев заболевания COVID во всем мире превышает 500 миллионов.

Кроме того, наш сайт писал, что в США продлили требование по ношению масок.

Еще напомним, что израильские ученые разработали более надежный метод оценки безопасности вакцин.