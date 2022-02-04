COVID-19 в Израиле: 46 347 положительных, 1106 в тяжелом состоянии

Минздрав Израиля опубликовал новую статистику заражения COVID-19. В стране за прошедшие сутки появилось около 46 тысяч 347 новых случаев заражения коронавирусом, а больше тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Около 46 347 человек получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию в Израиле в четверг. Уровень положительных результатов составил 25,8% из 179 тысяч 848 человек, прошедших тестирование.

Состояние 1106 человек оценивается как тяжелое, 284 из них находятся на искусственной вентиляции легких. Показатель R, отображающий количество людей, которых может заразить больной человек, продолжает медленно снижаться и в настоящее время составляет 0,91. Число погибших от коронавируса составляет 9080 человек. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль может вскоре принять решение о вакцинах для детей старше шести месяцев . Согласно сообщениям СМИ, израильские регуляторы вакцин могут вскоре начать обсуждение вопроса об одобрении использования вакцины COVID от Pfizer-BioNTech для детей младше пяти лет.

Также читайте о том, что американские ученые заявили, что локдауны не снижают число смертей от COVID-19 . Согласно недавнему исследованию, которое было проведено специалистами из Университета Джона Хопкинса, карантины, локдауны и другие ограничения в США и Европе практически никак не повлияли на снижение смертности от вируса COVID-19.

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