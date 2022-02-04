COVID-19 в Израиле: 46 347 положительных, 1106 в тяжелом состоянии

Около 46 347 человек получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию в Израиле в четверг. Уровень положительных результатов составил 25,8% из 179 тысяч 848 человек, прошедших тестирование.
Состояние 1106 человек оценивается как тяжелое, 284 из них находятся на искусственной вентиляции легких.
Показатель R, отображающий количество людей, которых может заразить больной человек, продолжает медленно снижаться и в настоящее время составляет 0,91.
Число погибших от коронавируса составляет 9080 человек.
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