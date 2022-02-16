COVID-вакцинация во время беременности может защитить детей после рождения — ученые

Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят, что вакцина от COVID-19, сделанная женщинам во время беременности, может защитить детей после рождения.

Ведущая группа здравоохранения США считает, что прививки Pfizer и Moderna от COVID, сделанные будущим матерям во время беременности, снижают уровень более поздних случаев заражения коронавирусом среди их детей в два раза.

Это первое исследование, демонстрирующие потенциальную пользу для младенцев, рожденных женщинами, получившими две дозы вакцин Pfizer или Moderna во время беременности, заявили исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во время брифинга.

Уже было известно, что антитела, вырабатываемые вакцинами против COVID-19, передаются плоду через пуповину. Как это может повлиять на младенцев после рождения, было неясно. «До этого исследования у нас еще не было данных, чтобы продемонстрировать, могут ли эти антитела обеспечить защиту ребенка от COVID-19», — сказала доктор Дана Мини-Дельман, акушер и исследователь CDC.

В исследование были включены данные о 379 госпитализированных младенцах в возрасте до 6 месяцев — 176 с Covid-19 и 203 без Covid-19, но госпитализированных по другим причинам — в 20 детских больницах в 17 штатах в период с июля прошлого года по середину января 2019 года. в этом году. Матерей младенцев спрашивали об их истории вакцинации против Covid-19, в том числе о количестве введенных доз и о том, была ли доза получена во время беременности.

В отчете говорится, что вакцинация против Covid-19 во время беременности снижает риск госпитализации младенцев с Covid-19 на 61%. Эффективность после завершения вакцинации на ранних сроках беременности составила 32%, а на более поздних сроках беременности – 80%.

По словам исследователей, полученные результаты предлагают еще одну причину для вакцинации беременных. Около двух третей беременных в Соединенных Штатах полностью вакцинированы; большинство из них получили прививки до беременности, как показывают данные CDC.

Как ранее писал Курсор, на прошлой неделе израильские исследователи опубликовали исследование, которое показало, что вакцины от коронавируса Pfizer полностью безопасны для плода беременных женщин и не связаны с какими-либо вредными последствиями для новорожденных.

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