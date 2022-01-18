Десять израильтян умерли после отказа от лечения COVID-19

В общей сумме более тысячи израильтян отказались от приему препарата Regeneron.

Десять носителей COVID-19 в Израиле умерли от осложнений заболевания после того, как Купат Холим Меухедет, одна из основных израильских организаций по поддержанию здоровья, отказалась убедить их принимать препарат, разработанный компанией Regeneron Pharmaceuticals.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно отчету, другие израильские организации здравоохранения сообщили еще о 1500 пациентах, отказавшихся от приема препарата, что означает, что может быть до 120 израильтян, умерших от осложнений COVID-19 после отказа от препарата, который мог бы спасти им жизнь.

FDA выдало чрезвычайное разрешение на терапию, разработанную компанией Regeneron Pharmaceuticals, в октябре 2020 года.

Бывший президент США Дональд Трамп получал лечение антителами Regeneron при развитии COVID-19.

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