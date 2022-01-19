Экс-разработчик израильской вакцины критикует присуждение премии Genesis генеральному директору Pfizer

Профессор Шмуэль Шапира, бывший глава Израильского института биологических исследований (IIBR) Министерства обороны, назвал решение о присуждении престижной премии Genesis генеральному директору Pfizer Альберту Бурле «жалким».

Об этом сообщает Times of Israel.

Он также назвал вакцину от COVID-19 фармацевтического гиганта «посредственной» и эффективной только в «краткосрочной перспективе».

«Он генеральный директор компании, которая сделала это не по доброте душевной, а просто для того, чтобы загребать миллиарды», — сказал он. «Это посредственная вакцина — я трижды прививался и заболел. Многие люди заразились после вакцинации. Назвать вакцину умеренно эффективной — довольно великодушно».

Шапира сказал, что понимает, почему Израиль поспешил подписать контракт с Pfizer на свою вакцину в начале пандемии, однако, «в долгосрочной перспективе их вакцины оказались менее эффективными».

«Есть другие вакцины, которые гораздо более эффективны. Есть страны с более низким уровнем вакцинации, которые прекрасно перенесли пандемию», — сказал он.

На вопрос, были ли его комментарии вызваны горечью по поводу того, что Израиль не полностью принял вакцину Биологического института, Шапира отмахнулся от этого предположения, добавив, что вакцина доказала свою эффективность, но «нас погубила бюрократия».

«Вакцина института оказалась очень успешной, и даже сейчас она проходит испытания», — сказал он. «Последние испытания показывают, что она также эффективна против штамма Омикрон».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что исследование: вакцина может снизить количество случаев «длительного COVID».

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