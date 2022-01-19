Исследование: вакцина может снизить количество случаев «длительного COVID»

Новое исследование показывает значительное снижение наиболее часто регистрируемых долгосрочных симптомов COVID-19 среди лиц, получивших две дозы вакцины и инфицированных вирусом, по сравнению с невакцинированными ранее инфицированными лицами.

Об этом пишет Arutz Sheva.

У вакцинированных и инфицированных людей эти симптомы проявлялись не чаще, чем у тех, кто никогда не был инфицирован вирусом.

Эти результаты свидетельствуют о том, что две дозы вакцины COVID-19 защищают от длительного заражения COVID. Эти результаты не наблюдались у людей, получивших только одну дозу.

Исследование проводилось под руководством профессора Михаэля Эдельштейна с медицинского факультета Бар-Иланского университета Азриэли в Цфате в сотрудничестве с тремя больницами, входящими в состав факультета: Медицинский центр Зив, Медицинский центр Барух Падех и Медицинский центр Галилеи. Результаты исследования были опубликованы на сервере предварительной печати medRxiv.

Исследование, в котором приняли участие более 3 тысяч человек, показало снижение на 50-80% семи из десяти наиболее часто встречающихся долгосрочных симптомов, таких как усталость, головная боль, слабость и боль в мышцах, через 4-11 месяцев после заражения среди вакцинированных по сравнению с невакцинированными.

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