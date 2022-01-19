Эксперты рассказали о симптомах Омикрона, схожих с Дельтой

Согласно данным медиков, насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле встречаются у большинства зараженных мутацией Омикрон.

В минздраве Украины рассказали об общих симптомах штамма Омикрон, с которыми сталкивается большинство зараженных.

Таким образом, основными симптомами омикрон являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Заболевшие могут также испытывать кашель, охриплость, озноб или дрожь, жар, потерю или искажение обоняния или вкуса.

Симптомы могут напоминать обычную простуду.

Наиболее распространенными симптомами у людей, инфицированных Омикроном, являются:

Насморк (73%)

Головная боль (67,5%)

Усталость (63,5%)

Чихание (60%)

Боль в горле (59,6%)

Также разъяснили, что нет существенной разницы в симптомах мутаций Дельта и Омикрон, преобладающих штаммов в мире. Поэтому могут быть записаны дополнительные признаки.

Дополнительные признаки инфекции Омикрон:

Кашель (43,5%)

Хрипота (35,7%)

Озноб или дрожь (30%)

Лихорадка (29,4%)

Курсор ранее писал, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон. Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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