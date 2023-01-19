Интересный эффект: у людей в масках возникают проблемы с идентификацией других лиц

Использование масок для лица как способ сохранения общественного и частного здоровья от распространения Covid-19 получило широкое распространение в период пандемии.

Недавнее исследование, проведенное Йоркским университетом, показало, что бывает сложнее идентифицировать кого-то, когда вы носите маску, даже если другой человек ее не носит.

Предыдущие исследования показали, что взрослые и дети испытывают трудности с идентификацией лиц, в то время как части их собственных лиц были закрыты масками, подобными тем, которые носили во время пандемии Covid-19, и со временем ситуация не улучшается. Новая серия испытаний проливает свет на то, как способность идентифицировать людей влияет на ношение маски, независимо от того, носит ли идентифицированный человек маску или нет.

«Мы хотели исследовать влияние ношения маски на идентификацию лиц, что, насколько нам известно, не делалось в прошлом, чтобы увидеть, как способности восприятия наблюдателя в маске отличаются от других», — сказал ассистент профессора Эрез Фрейд с факультета здравоохранения в Йорке, написавший исследование вместе со студентами бакалавриата Даниэлой ди Джаммарино и Кармель Камилер.

В рамках исследования было проведено четыре испытания с участием 80 человек. Им показывали фотографии людей в масках и без масок, которые сами носили или не носили маску. Результаты оказались неожиданными — ношение маски повлияло на способность участников узнавать лица других людей. Решающим фактором было не то, было ли представленное лицо в маске или нет, а то, носил ли участник маску во время попытки идентификации.

Фрейд говорит, что одно из объяснений может заключаться в том, что, хотя люди носят маски, они думают, что другие не могут их опознать.

«Люди в масках могут думать, что их собственное лицо менее узнаваемо, и это может привести к снижению возможностей обработки лица. Это может быть связано с тем, как люди видят вещи с точки зрения других людей, процесс, называемый «альтероцентрическим вторжением», — добавил он.

Другая причина, по словам Фрейда, может быть связана с постоянной тактильной стимуляцией нижней части лица человека, носящего маску, что является постоянным напоминанием о том, что эта часть его лица не видна, и это может создать для него трудности с идентификацией этой части. на других лицах. Эффект, однако, работал только при ношении маски обычным способом — закрывающей нос и рот.

«Мы обнаружили, что эффект от ношения маски характерен для случаев, когда маска надевается на нос и рот. Когда мы попросили участников носить маску на лбу, мы не обнаружили никакого влияния на способность идентифицировать лица», — сказал Фрейд.

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