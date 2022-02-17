Иордания снимет коронавирусные ограничения для иностранных туристов

Уже с 1 марта иностранным туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты до и после прилета в страну, однако туристам все еще нужно будет пройти тестирования при появлении симптомов COVID-19.

Иордания заявляет, что ослабляет ограничения, связанные с COVID, для иностранных туристов, делая ключевой шаг к возрождению критически важной для страны индустрии туризма.

Совет по туризму Иордании сообщает, что с 1 марта от посетителей больше не будет требоваться сдавать тест ПЦР перед въездом в страну или проходить еще один тест ПЦР по прибытии в аэропортах и других пунктах въезда.

Посетители по-прежнему должны будут подписать обязательство пройти тестирование, если почувствуют симптомы коронавируса, и согласиться на самоизоляцию в случае заражения COVID-19.

«Мы надеемся, что ослабление прежних ограничений вновь поможет восстановлению туризма в королевство и облегчит доступ путешественников, планирующих свои поездки в Иорданию», — говорит Абед Аль-Раззак Арабият, управляющий директор совета по туризму.

Курсор ранее писал, что испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле. Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины Covid-19, которые будут защищать от штамма Омикрон.

Кроме того, Минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19. Рекомендации Минздрава включают отмену требования для возвращающихся путешественников предъявлять тест на COVID в аэропорту перед посадкой на рейс в Израиль.

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