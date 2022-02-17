Израиль будет экспортировать газ в Египет через Иорданию

Согласно сообщению, топливо сначала будет проходить по трубопроводу в Иорданию, проходя возле Бейт-Шеана, а затем в Акабу и Египет.

Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля заявило, что начнет экспорт природного газа в Египет через Иорданию.

В настоящее время ежегодно экспортируется 3 миллиарда кубометров газа в Иорданию и отдельно 5 миллиардов в Египет по трубопроводу из Ашкелона на Синай.

Согласно сообщению, топливо сначала будет проходить по трубопроводу в Иорданию, проходя возле Бейт-Шеана, а затем в Акабу и Египет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Тель-Авиве проходит антиправительственная демонстрация с диджеем, против роста цен.

Также читайте о том, что рост израильской экономики в прошлом году составил 8,1%, превзойдя все прогнозы. Согласно данным, в четвертом финансовом квартале 2021 года ВВП вырос на ошеломляющие 16,6%, доведя среднегодовой показатель до 8,1%, что является самым высоким показателем с 2000 года, когда темпы роста в Израиле составляли 8,4%.

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