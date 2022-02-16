Минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19

Рекомендации Минздрава включают отмену требования для возвращающихся путешественников предъявлять тест на COVID в аэропорту перед посадкой на рейс в Израиль.

Представители Министерства здравоохранения собрались в среду, чтобы сформулировать план по отмене ряда ограничений COVID, прежде чем представить рекомендации премьер-министру Нафтали Беннету.

Беннет должен провести совещание в четверг и принять решение по рекомендациям, хотя, по сообщениям, он выступает за отмену большинства ограничений.

Рекомендации Минздрава включают отмену требования для возвращающихся путешественников предъявлять тест на COVID в аэропорту перед посадкой на рейс в Израиль (хотя тест в Бен-Гурионе после посадки останется); прекращение карантина для невакцинированных детей, выезжающих за границу; разрешение въезда невакцинированным иностранным детям до 12 лет; и прекращение использования «зеленого пропуска», подтверждающего наличие вакцины, на всех мероприятиях.

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