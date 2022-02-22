Иран возвращает почти миллион вакцин от COVID, потому что они были произведены в США

В прошлом году Верховный лидер Ирана запретил стране импортировать американские вакцины. Ранее Польша передала Ирану около миллиона доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Иран вернул 820 000 доз вакцин против коронавируса, переданных Польшей, поскольку они были произведены в США.

Согласно сообщению, которое ссылается на государственное телевидение Ирана, Мохаммад Хашеми, сотрудник Министерства здравоохранения страны, заявил, что Польша передала Ирану около миллиона доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

«Но когда вакцины прибыли в Иран, мы обнаружили, что 820 000 доз, которые были импортированы из Польши, были привезены из США», — добавил он.

Хашеми сказал, что «после согласования с послом Польши в Иране было решено, что вакцины будут возвращены».

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.