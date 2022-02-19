Врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном

Уровень заболеваемости начал снижаться на этой неделе в Израиле и во всем мире после того, как штамм Омикрон вызвал ошеломляющее количество инфекций с момента его появления несколько месяцев назад.

В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Около 70 процентов израильтян были заражены коронавирусом с начала пандемии.

Число новых случаев заболевания в Израиле в последние недели снижается после пика в прошлом месяце, и правительство начало отменять правила, введенные для сдерживания волны Омикрон.

Министерство здравоохранения в пятницу сообщило о 15 358 случаях заражения, диагностированных накануне. В разгар вспышки в январе было зафиксировано рекордное количество случаев заражения — 85 185 человек в день.

Пандемия продолжила отступать на этой неделе в Израиле и во всем мире после того, как штамм Омикрон вызвал ошеломляющее количество инфекций с момента его появления несколько месяцев назад.

По данным министерства здравоохранения, в пятницу было зарегистрировано 152 411 активных случаев заражения, в том числе 808 тяжелых случаев.

На прошлой неделе от вируса умерло 249 израильтян, в результате чего число жертв с начала пандемии достигло 9 828 человек.

Министерство здравоохранения в среду рекомендовало смягчить некоторые правила для израильских путешественников, возвращающихся из-за границы.

В глобальном масштабе, после всплеска, который длился три с половиной месяца, среднее число ежедневных случаев снизилось третью неделю подряд, упав на 22% до 1,97 миллиона новых случаев во всем мире.

Число ежедневных случаев значительно снизилось в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Европе, Латинской Америке и Африке и осталось стабильным в Азии и Океании. В Швеции произошло самое большое падение за неделю: на 78% меньше случаев.

«Курсор» писал ранее о том, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.