Ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон

Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

Японские ученые заявили, что разновидность штамма Омикрон, которая известна как «BA.2», еще заразнее, чем изначальный вариант и так самого заразного штамма. В некоторых странах этот подвид уже смог обогнать оригинальный Омикрон. Однако ученые пока не знают, насколько сильно BA.2 силен против вакцин.

Во время последнего исследования ученые провели эксперимент на мышах. Они протестировали антитела против BA.1 и BA.2. Как оказалось, второй вариант в 6,4 раза устойчивее.

Ученые призвали выделить этот подвид в отдельный штамм и назвать его новой буквой греческого алфавита. С другой стороны, они подчеркнули, что влияние вирусов на животных и людей не всегда одинаковое.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые назвали еще одну причину вакцинироваться от коронавируса. Ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и получил хотя бы одну прививку, лучше защищен от повторного заражения. По словам доктор Брюса Фарбера, перенос болезни не может обеспечить постоянный иммунитет.

Кроме того, мы писали, что стало известно, что будет, если одновременно заразиться Омикроном и Дельтой.

Еще напомним, что стала известна причина появления сыпи при заражении Омикроном.

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