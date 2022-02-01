Исследование: Работа в больницах во время пандемии негативно сказывается на психике

Сотрудники медицинского центра Хадасса выяснили, что больше половины из них испытали повышение уровня стресса в период между первой и второй волнами коронавируса, что свидетельствует о необходимости психологической поддержи медикам.

Исследование Еврейского университета показало, что работа в больницах во время пандемии COVID-19 негативно сказалась на психическом здоровье работников, даже вспомогательного или технического персонала.

Об этом пишет Times of Israel.

В ходе исследования сотрудники иерусалимского медицинского центра «Хадасса» в период между первой и второй волнами пандемии в Израиле весной 2020 года обнаружили, что 59% из них сообщили о повышении уровня стресса — в период относительного затишья в распространении болезни.

По мнению исследовательской группы, полученные результаты свидетельствуют о необходимости поддержки психического здоровья всех работников больниц в рамках борьбы с пандемией.

Курсор ранее писал, что израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты. В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

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