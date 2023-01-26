Какие продукты повышают иммунитет на фоне угрозы новых вариантов Omicron

Поскольку варианты Omicron, XXB, BQ.1 и другие проникают в Израиль, вот некоторые продукты, повышающие иммунитет, которые вы должны включить в свой рацион.

Прошло более трех лет, но мир продолжает бороться с микроскопическим злодеем, Covid-19. Хотя инфекции не так опасны, как в начале пандемии, угроза по-прежнему велика. Поскольку варианты Covid имеют тенденцию мутировать, нет уверенности, какой вариант может вызвать следующую волну. С новыми вариантами Omicron XXB и BQ.1, поступающими в Израиль, крайне важно сохранять защиту от болезни.

Иммуностимулирующие продукты для борьбы с Омикроном

Павитра Н Радж, главный диетолог больницы Манипал, Йешвантпур, Бангалор, поделилась с HealthShots списком продуктов, повышающих иммунитет.

1. Продукты, богатые белком

Белок является обязательным в вашей иммунной диете. Он также защищает ваши легкие от болезней. Яйца, миндаль, чечевица, нут, орехи, молоко, овес, лосось и т. д. — вот некоторые из продуктов, которые вы можете включить в свой рацион.

2. Продукты, богатые витамином С

Натуральная добавка и антиоксидант, витамин С поможет сохранить ваше тело здоровым и быстрее предотвратить инфекцию.

3. Продукты с витамином B6

Это важный витамин, который поддерживает биохимическую реакцию в иммунной системе. Овсянка, зародыши пшеницы, коричневый рис, соевые бобы и яйца являются хорошими источниками для включения в свой рацион.

4. Витамин Е

Мощный антиоксидант, витамин Е помогает бороться с такими инфекциями, как Covid. Растительные масла, овощи, орехи и семена являются хорошими источниками витамина Е.

5. Черный перец

Поскольку черный перец обладает антибактериальными свойствами, он может быть хорошим дополнением к вашему рациону. Вы можете посыпать немного на повседневные блюда, чтобы максимально использовать его.

6. Травяные чаи

Травяные чаи с корицей, перцем, базиликом, кардамоном или имбирем могут стать отличным дополнением к вашей диете, повышающей иммунитет. Они, как правило, богаты антибактериальными свойствами и антиоксидантами.

7. Молоко с куркумой

Антибактериальных и антигенных свойств стакана молока с куркумой должно быть достаточно, чтобы убедить вас включить его в свой рацион.

8. Вода

Не забывайте об увлажнении! Выпивайте 3-4 литра воды каждый день для детоксикации и выведения токсинов из организма.

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