Какие продукты повышают иммунитет на фоне угрозы новых вариантов Omicron

Прошло более трех лет, но мир продолжает бороться с микроскопическим злодеем, Covid-19. Хотя инфекции не так опасны, как в начале пандемии, угроза по-прежнему велика. Поскольку варианты Covid имеют тенденцию мутировать, нет уверенности, какой вариант может вызвать следующую волну. С новыми вариантами Omicron XXB и BQ.1, поступающими в Израиль, крайне важно сохранять защиту от болезни.
Иммуностимулирующие продукты для борьбы с Омикроном
Павитра Н Радж, главный диетолог больницы Манипал, Йешвантпур, Бангалор, поделилась с HealthShots списком продуктов, повышающих иммунитет.
1. Продукты, богатые белком
Белок является обязательным в вашей иммунной диете. Он также защищает ваши легкие от болезней. Яйца, миндаль, чечевица, нут, орехи, молоко, овес, лосось и т. д. — вот некоторые из продуктов, которые вы можете включить в свой рацион.
2. Продукты, богатые витамином С
Натуральная добавка и антиоксидант, витамин С поможет сохранить ваше тело здоровым и быстрее предотвратить инфекцию.
3. Продукты с витамином B6
Это важный витамин, который поддерживает биохимическую реакцию в иммунной системе. Овсянка, зародыши пшеницы, коричневый рис, соевые бобы и яйца являются хорошими источниками для включения в свой рацион.
4. Витамин Е
Мощный антиоксидант, витамин Е помогает бороться с такими инфекциями, как Covid. Растительные масла, овощи, орехи и семена являются хорошими источниками витамина Е.
5. Черный перец
Поскольку черный перец обладает антибактериальными свойствами, он может быть хорошим дополнением к вашему рациону. Вы можете посыпать немного на повседневные блюда, чтобы максимально использовать его.
6. Травяные чаи
Травяные чаи с корицей, перцем, базиликом, кардамоном или имбирем могут стать отличным дополнением к вашей диете, повышающей иммунитет. Они, как правило, богаты антибактериальными свойствами и антиоксидантами.
7. Молоко с куркумой
Антибактериальных и антигенных свойств стакана молока с куркумой должно быть достаточно, чтобы убедить вас включить его в свой рацион.
8. Вода
Не забывайте об увлажнении! Выпивайте 3-4 литра воды каждый день для детоксикации и выведения токсинов из организма.
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