Ученые рассказали, что может указать путь к инопланетным мирам

С помощью «ураганов», находящихся в глубоком космосе, ученые могут получить ценную информацию о пути к инопланетным мирам.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые утверждают, что вокруг молодых звезд кружит «хаос»: облака газа, пыли и льда кружатся в так называемом протопланетном диске. Гравитация связывает этот материал, вследствие чего рождаются планеты. Когда в далеких солнечных системах образуются новые планеты, они создают в окружающей пыли «ураганы» и «вихри», которые могут привести астрономов прямо к ним.

С помощью большого миллиметрового/субмиллиметрового массива Atacama (ALMA) в Чили, ученые создали новую технику для измерения и датирования молодых экзопланет, формирующихся в этих протопланетных дисках. В ходе изучения «маленьких ураганов» внутри протопланетных дисков, которые видны в данных ALMA, ученые могут делать обоснованные предположения об экзопланетах, вызвавших образование этих вихрей.

В основном астрономы могут пользоваться мощными телескопами для наблюдения за затемнением звезд, что указывает на то, что экзопланета проходит транзитом или между Землей и звездой. Однако эта исследовательская группа специально занимается изучением молодых экзопланет, находящихся далеко от своих звезд. Увидеть с помощью традиционных методов эти планеты невозможно.

«Чрезвычайно сложно изучать меньшие планеты, которые находятся далеко от своей звезды, путем их прямого изображения: это все равно, что пытаться разглядеть светлячка перед маяком. Нам нужны другие, разные методы, чтобы узнать об этих планетах», ‒ сказал Роман Рафиков, профессор Кембриджского университета и Института космических исследований.

Новый метод команды также предполагает использование непрямой формы наблюдения для изучения экзопланет ‒ вместо поиска транзитов они ищут необычные образования, такие как дуги или скопления, формирующиеся в протопланетном диске.

По словам Рафикова, какие-то факторы заставляют эти структуры формироваться.

«Один из возможных механизмов образования этих структур — и, безусловно, самый интригующий — заключается в том, что частицы пыли, которые мы видим в виде дуг и сгустков, концентрируются в центрах вихрей жидкости. По сути, это небольшие ураганы, которые могут быть вызваны определенной нестабильностью на края промежутков, вырезанных планетами в протопланетных дисках», ‒ добавил он.

Изучая свойства вихрей, для формирования которых нужно определенное количество времени и массы, ученые могут оценивать возраст и массу создавшей их экзопланеты. По итогу современное человечество может улучшить свое понимание планетарных характеристик и путей формирования планет в этих системах, а также увеличить познание о развитии нашей собственной Солнечной системы.

«Курсор» сообщал, что на небе сократилось количество обозримых звезд.