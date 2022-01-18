Канада одобрила таблетки Pfizer от COVID

Таблетки разрешены для взрослых пациентов с легкой или средней степенью тяжести COVID-19.

Канадский регулятор здравоохранения одобрил таблетку компании Pfizer, которая лечит последствия COVID-19.

Об этом пишет TheYeshivaWorld.

Министерство здравоохранения Канады разрешило применение Paxlovid для взрослых пациентов с легкой или средней степенью тяжести COVID-19, которые также подвержены высокому риску развития более серьезного заболевания. Министерство здравоохранения Канады не разрешило использовать препарат для лечения подростков или пациентов, которые уже госпитализированы из-за COVID-19.

Заявление агентства, сделанное в понедельник, появилось на фоне стремительного роста числа инфекций, вызванных высокотрансмиссивным вариантом Омикрон.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.