Китай запускает ингаляционную вакцину против COVID-19

Новое поколение вакцин, разработанных китайской компанией-производителем, станет более доступным, поскольку человек может вакцинироваться им самостоятельно — с помощью ингалятора.

В Китае скоро запустят массовую вакцинацию новым ингаляционным способом. Фармацевтическая компания CanSino Biologics Inc заявила, что разработанная ею безынъекционная вакцина против коронавируса получила одобрение регулятора по медицинским препаратам для экстренного использования в качестве бустера.

Об этом сообщает EuroNews.

Ингаляционная вакцина Convidecia Air основана на той же технологии аденовирусного вектора, как и в инъекционном варианте, но ее люди смогут использовать без посещения медицинских центров.

Компания CanSino Biologics рассказала, что ингаляционный вариант вакцины трансформирует жидкую форму вакцины в аэрозоль с помощью небулайзера, таким образом ее можно вдыхать через рот.

«Разработанная вакцина уже после первого впрыска продуцирует комплексную иммунную защиту в ответ на вирус SARS-CoV-2», — сообщили в CanSino Biologics Inc.

Также компания отметила, что преимущества ингаляционной вакцины определяются не только простотой применения, но и дозировкой. Одна доза составляет всего лишь пятую часть инъекционной вакцины, а хранить ее можно при температуре 2 — 8°C, хотя обычные вакцины требуют низких температур. Все эти факторы значительно упрощают транспортировку.

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