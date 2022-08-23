Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион

В аэропорту им. Бен Гуриона заработает новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.

Начиная со среды, 24 августа, международный аэропорт Бен-Гурион восстанавливает услугу для путешественников — ПЦР-тестирование для людей, которые въезжают в Израиль.

Тесты финансируются правительством и являются добровольными, по крайней мере, на данный момент. Цель программы — сделать ПЦР-тестирование легкодоступным для людей, въезжающих в страну в преддверии зимы, когда, по прогнозам, количество случаев COVID-19 резко возрастет.

На первом этапе нового развертывания тестирование будет проводиться с 08:00 до 22:00. Позже тестирование будет доступно круглосуточно 24/7. Путешественники, желающие пройти тестирование, могут воспользоваться услугой в зоне G (Стойки 20-21) зала прилета после получения багажа.

Как только прибывающие рейсы приземлятся, пассажиры получат текстовые сообщения от Минздрава, предлагающие им пройти тестирование перед выходом из аэропорта.

Коронавирус продолжает постоянно мутировать. Опасность короновируса не миновала, и существует реальная вероятность очередной волны заболеваемости предстоящей зимой параллельно с волной гриппа. Тест ПЦР, в отличие от теста на антиген, позволяет идентифицировать штамм, поэтому его лучше всего делать тем, кто возвращается из-за границы.

В Минздраве отметили, что они продолжают усовершенствовать меры безопасности, позволяющие поддерживать безопасный и нормальный образ жизни параллельно с коронавирусом, а также призывает граждан активно участвовать в этих усилиях.

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