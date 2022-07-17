Клалит начал введение второй дозы препарата от COVID-19 пациентам из групп риска

В соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения, больничная касса «Клалит» начинает вызывать пациентов из группы риска (онкологических больных, реципиентов органов и пациентов с подавленным иммунитетом — иммуносупрессией), для получения второй дозы препарата “Эвушелд”, обеспечивающего пассивную защиту от коронавируса.
Лечение препаратом “Эвушелд” назначается пациентам, у которых по тем или иным причинам снижен иммунитет.
«Эвушелд обеспечивает дополнительную защиту для пациентов, — отметил доктор Нетцер. — Пациенты, страдающие от иммуносупрессии и получившие первую дозу препарата “Эвушелд” четыре и более месяца назад, получат приглашение на получение второй дозы».
Согласно исследованиям со всего мира, “Эвушелд” снижает вероятность тяжелой формы болезни и смерти от коронавируса на 83%.
«Курсор» сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.
Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.
Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.
Наш сайт информировал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарки, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.