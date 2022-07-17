Клалит начал введение второй дозы препарата от COVID-19 пациентам из групп риска

«Пациенты, страдающие от иммуносупрессии и получившие первую дозу препарата “Эвушелд” четыре и более месяца назад, получат приглашение на получение второй дозы», — заявил доктор Нетцер.

В соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения, больничная касса «Клалит» начинает вызывать пациентов из группы риска (онкологических больных, реципиентов органов и пациентов с подавленным иммунитетом — иммуносупрессией), для получения второй дозы препарата “Эвушелд”, обеспечивающего пассивную защиту от коронавируса.

Лечение препаратом “Эвушелд” назначается пациентам, у которых по тем или иным причинам снижен иммунитет.

«Эвушелд обеспечивает дополнительную защиту для пациентов, — отметил доктор Нетцер. — Пациенты, страдающие от иммуносупрессии и получившие первую дозу препарата “Эвушелд” четыре и более месяца назад, получат приглашение на получение второй дозы».

Согласно исследованиям со всего мира, “Эвушелд” снижает вероятность тяжелой формы болезни и смерти от коронавируса на 83%.