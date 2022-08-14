Коронавирус в Израиле: сокращается число тяжелых случаев COVID

Минздрав сообщает о спаде седьмой волны коронавируса: число зараженных на этой неделе сократилось на 10372 человек, а число больных в тяжелом состоянии уменьшилось на 61 за неделю.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса на воскресенье, 14 августа.

Минздрав сообщил, что с начала пандемии в стране было выявлено 4 613 928 случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю заразились примерно 13 тысяч людей, что на 38% меньше предыдущей недели.

По данным на 14 августа, последние сутки выполнено 4389 тестов, из которых 20% дали положительный результат.

Из 20598 человек зараженных на сегодняшний день 736 человек находятся в больницах. Снижение показателей составило 10372 из числа зараженных и 108 из проходящих стационарное лечение.

246 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 72 человека — на аппаратах ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости снизился на этой неделе и составил 0,73.

По данным минздрава, 91% тяжелобольных старше 60 лет, но большинство заразившихся переносят болезнь легко.

Ношение масок в помещениях и общественном транспорте не обязательно, а требуется только для заболевших COVID и в больницах, поликлиниках, аптеках, организациях неотложной помощи и учреждениях, где находятся пожилые люди.

Минздрав Израиля отчитался, что на 14 августа 2022 года, первой дозой вакцинированы 6715687 человек (72% населения страны), второй дозой – 6150392 человек (66% населения страны), а 4507682 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). При этом 9% населения получили уже четвертую дозу вакцины, это 841147.

«Курсор» писал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

Напомним, в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.