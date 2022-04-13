Коронавирус в Израиле: в преддверии Песаха снизилось число заболевших

Количество вновь заболевших коронавирусом медленно, но стабильно уменьшается. Также снижается число случаев с тяжелым течением болезни.

Министерство здравоохранения Израиля заявило в среду, что вчера, 12 апреля, было подтверждено 5 403 новых случая заболевания COVID-19, таким образом общее число активных случаев составляет 42 271.

По информации Минздрава, число подтвержденных тестов составляет 9,93% от общего числа сданных во вторник анализов на коронавирус.

Отмечается стабильное снижение коэффициента заболеваемости R. На настоящий момент достигнуто значение 0,73, самое низкого с 20 февраля.

Важно, что уменьшается число тяжелых и критических случаев осложненного коронавируса. В среду в больницах проходят лечение 645 больных, у 243 из них отмечается тяжелое состояние. В это число включены 111 человек, которые находятся в критическом состоянии.

Минздрав сообщил, что медицинскую помощь получают 92 интубированных пациента и 10 пациентов, находящихся на аппаратах ЭКМО (сердце и легкие).

Количество летальных случаев от начала пандемии составило 10 601 пациентов.

Ранее «Курсор» сообщал ситуацию по коронавирусу в Израиле: 5777 новых случаев заражения. По данным Минздрава, в Израиле 11 апреля зафиксировано 5777 новых случаев с подтвержденным тестом COVID-19. Распространение нового вируса Омикрон вновь обострило вопрос вакцинации.

Также публиковалось, что королева Елизавета заявила, что COVID-19 оставил ее «истощенной и уставшей». Королева Елизавета II рассказала, что COVID-19 оставил ее «очень усталой и истощенной» после того, как она заразилась вирусом в начале этого года.