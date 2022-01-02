Коронавирусные проверки в Израиле могут привести к коллапсу уже на этой неделе

По расчетам неназванных источников в Минздраве Израиля, в конце этой недели система проверок тестов на коронавирус, может привести к коллапсу.

Об этом сообщает проект «Израильские трудовыебудни».

По данным источника, уже сегодня система здравоохранения испытывает трудности, вызванные наплывом желающих пройти проверку. На данный момент люди задерживаются в очередях на срок от двух до трех часов.

Ожидается, что в ближайшее время Минздрав введет механизм направлений на проверки. По словам инициаторов, это должно снизить нагрузку, которую испытывает система здравоохранения.

В социальных сетях обнародовали кадры с большими очередям, в которых люди собрались, чтобы пройти тестирование на коронавирус. «Израильские трудовыебудни» опубликовал кадры очереди в Иерусалиме в Синема-Сити. Похожую очередь засняли возле Тель-Авивского музея. Последнее видео опубликовал «Израиль | Медиа Архив».

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